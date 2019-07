Foram devolvidas 53 crianças adotadas nos últimos três anos

Foram devolvidas 53 crianças adotadas às instituições de onde tinham saído, nos últimos três anos, sendo que 2017 é o ano com maiores registos, avança o Diário de Notícias. Segundo os relatórios do Conselho Nacional de Adoção e CASA, Caracterização Anual da Situação de Acolhimento, em 2016 foram interrompidas 19 adoções. No ano seguinte, 20 crianças regressaram às instituições: 11 do sexo feminino, nove do sexo masculino — dez eram grupos de irmãos. Os dados de 2018 ainda não foram divulgados mas o Diário de Notícias apurou que foram devolvidas 14 crianças.

Ainda em 2018, seis das interrupções de adoção foram feitas durante o período de transição – que pode ir de 15 dias a um mês após a criança e a família entrarem em contacto. Oito dos casos foram registados na fase de pré-adoção, nos seis meses seguintes à tomada de decisão de adoção pelo tribunal.

Há casos em que as crianças chegam a viver anos com as famílias. “São devolvidas quando começam a crescer e a dar problemas comportamentais, próprios da idade de quem está na adolescência”, explicou ao mesmo jornal a psicóloga Rute Agulhas. Por esse motivo, destaca que “a avaliação dos candidatos à adoção é muito importante, mas não só. O acompanhamento durante o período de transição e até pós-adoção também. Muitas famílias alegam que se sentem sozinhas sem saber como reagir perante algumas situações. Se tivessem mais apoio talvez o conseguissem fazer e da forma adequada”.

