Há uma bactéria super resistente a antibióticos que se está a desenvolver nos hospitais da Europa

Uma espécie de bactérias bastante resistente a antibióticos está a desenvolver-se e a disseminar-se em hospitais um pouco por toda a Europa, mostra um estudo divulgado na segunda-feira pela BBC. Trata-se da Klebsiella pneumoniae, uma bactéria que se fixa nos intestinos e pode causar pneumonia ou meningite.

As mortes causadas pela Klebsiella pneumoniae subiram de forma acentuada na Europa nos últimos anos. Em 2007, registaram-se 341 mortes provocadas por esta bactéria. Este número subiu para 2.094, em 2015.

O alarme está no facto de esta bactéria ser resistente a um antibiótico fundamental (a carbapenema). As infeções estão associadas a uma taxa de mortalidade elevada e, se nada for feito, estes números vão continuar a subir”, afirma à BBC Sophia David, do Instituto Sanger.