Homem assassinado pelo ex-patrão por cobrar salário de mil euros em dívida

Um homem de 50 anos foi espancado depois de pedir os salários em falta ao antigo patrão, noticiam o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias. O homem acabou por morrer no centro de saúde de Moimenta da Beira para onde foi transportado. O agressor está a ser procurado pelas autoridades.

Mário Feição fez trabalhos de construção civil em França, durante três meses, e encontrou-se em Portugal com o antigo patrão para cobrar mil euros em falta do tempo trabalhado. O patrão, de 30 anos, agrediu brutalmente o trabalhador à porta do restaurante Sobreiro, no concelho de São João da Pesqueira.

Ainda no local, a GNR identificou o suspeito, mas o caso foi depois entregue à Polícia Judiciária que tentou localizar o agressor logo no domingo à noite.

