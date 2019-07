Incêndio em zona de mato em Tavira mobiliza mais de 100 bombeiros e 7 meios aéreos

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira numa zona de mato perto da Eira da Palma, concelho de Tavira, confirmou o Observador junto do Comando Distrital de Operações (CDOS). Estão no terreno a combater as chamas 130 bombeiros, 38 veículos e sete meios aéreos.

As chamas obrigaram ao corte por “breves minutos da Autoestrada 22” (A22), mas o trânsito já foi restabelecido, disse fonte da Proteção Civil à Lusa.

A fonte CDOS de Faro disse à agência Lusa que o alerta foi “recebido às 16h01” e foi “feito um despacho musculado de meios” para essa zona do concelho de Tavira, no distrito de Faro, “porque estava uma área de mato a arder com muita intensidade”. “A informação que temos é a de que há um incêndio com duas frentes ativas, mas ambas as frentes estão a ceder aos meios de combate”, afirmou a fonte do CDOS.

À Rádio Observador, fonte oficial do CDOS explica que o vento está a dificultar o combate às chamas.

