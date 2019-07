O Canal 11 arranca esta quinta-feira: Cristiano é figura central, Baía virou pivô e futebol feminino tem papel de proa

O Canal 11, o novo projeto da Federação Portuguesa de Futebol, arranca já esta quinta-feira, dia 1 de agosto, a partir das 11h11. O primeiro dia do canal liderado por Nuno Santos, que vai contar com conteúdos ligados ao futebol das seleções que integram a Federação mas não só, partindo desde logo com um especial interesse pelo futebol feminino, terá como protagonista Cristiano Ronaldo. O capitão da Seleção Nacional, que esta segunda-feira recebeu o prémio Marca Leyenda e garantiu que o melhor momento da carreira foi a conquista do Euro 2016, terá a seu lado um convidado que é ainda surpresa.

O Canal 11 revelou ainda que a primeira emissão será feita a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, onde estão sediados os estúdios, mas que também há espaço para transmissões a partir de outros pontos do país. Ao longo da próxima quinta-feira, várias personalidades ligadas ao futebol em particular e ao desporto no geral vão passar pela Cidade do Futebol, com um dos pontos altos a ser a entrevista de Vítor Baía — que, depois de ser guarda-redes da Seleção Nacional, vai agora assumir o papel de pivô de televisão — a Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Além de várias entrevistas e conteúdos pré-preparados para o primeiro dia de emissão, a estreia do Canal 11 vai ainda contar com a transmissão em direto do sorteio da Liga BPI, o principal escalão do futebol feminino português, onde o Sp. Braga foi campeão nacional na temporada passada e que vai contar com o Benfica pela primeira vez.

