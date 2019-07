PSD. Porto em guerra, Menezes vai ao Conselho Nacional

É uma das guerras que está a ser vista como a mais dura de travar. No dia em que o PSD vota, nos órgãos competentes, a elaboração das listas de deputados à Assembleia da República, fontes do partido afirmam ao Observador que a distrital do Porto está em pé de guerra com a direção nacional. Em causa está o facto de não concordar com os nomes propostos pela direção nacional para a lista de deputados, que deixou poucos lugares para nomes do distrito, e o facto de a grande maioria das 18 concelhias do distrito não estarem representadas (apenas cinco estão). A comissão permanente da distrital do Porto vai reunir-se ainda hoje, antes do Conselho Nacional, estando o líder da distrital, de acordo com o que o Observador apurou, a equacionar votar contra.

“Há um grande risco de a distrital (o Presidente) votar contra” as listas, ouviu o Observador de uma fonte do partido, que sublinha que a distrital está “furiosa” com a direção nacional. Primeiro, porque não concorda com os nomes propostos pela direção, que tem uma quota significativa na indicação dos 10 primeiros nomes, e, depois, porque apenas cinco das 18 concelhias do distrito aparecem representadas na lista. Em 2015, o PSD, sozinho, elegeu 13 nomes no Porto, antevendo-se agora que esse número desça um ou dois lugares.

Além do cabeça de lista Hugo Carvalho, que foi escolha de Rui Rio, a direção nacional escolheu ainda mais seis nomes: Rui Rio em segundo lugar, seguido da advogada portuense Catarina Rocha Ferreira. Seguem-se depois dois nomes indicados pela distrital, o do próprio líder distrital, Alberto Machado, seguido do vice-presidente Cancela Moura. Além destes dois nomes, a distrital conseguiu ainda indicar a tesoureira da distrital, a atual deputada Germana Rocha, e Afonso Oliveira, por indicação da Póvoa de Varzim. Segue-se Álvaro Almeida, indicação de Rio, depois Sofia Matos, da JSD Porto. Na lista devem ainda constar os nomes de Alberto Fonseca, também vice-presidente da distrital do Porto, o atual deputado Paulo Rios, por indicação de Rio, Carla Barros (dos Trabalhadores Sociais Democratas) e ainda Hugo Carneiro, secretário-geral adjunto da atual direção de Rio.

A lista, contudo, não está a agradar à estrutura do Porto, apesar de nela constar o nome do líder da distrital, dois vices e uma tesoureira. A direção restrita do PSD Porto reúne-se ainda hoje, para avaliar que posição deve o líder distrital tomar no Conselho Nacional onde os nomes propostos pela Comissão Política Nacional vão ser ratificados, e para amanhã, segundo apurou o Observador, está prevista uma reunião da direção mais alargada da distrital do Porto. Se a posição de Alberto Machado for contra a lista, então isso deverá significar a saída do próprio e dos seus da lista com a qual não concordam.

Quem também segue nesta lista, tal como o Observador já tinha avançado, é o antigo presidente do PSD Luís Filipe Menezes, que é o primeiro suplente, não esperando sequer ser eleito. Ao que o Observador apurou, Menezes, que foi líder do partido entre outubro de 2007 e junho de 2008 e que se zangou com Rui Rio no tempo em que era autarca no Porto, vai estar presente no Conselho Nacional desta noite em Guimarães. “Provavelmente irei”, confirmou o próprio ao Observador. O último Conselho Nacional onde apareceu foi o de janeiro, para fazer as pazes com Rio e dar um sinal de apoio à direção do partido numa altura em que estava a ser desafiada por Luís Montenegro.

Continuar a ler