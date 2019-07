Recorde histórico na aviação: 230 mil voos num dia

Há um recorde histórico batido na aviação. O número de 202 mil voos num só dia foi ultrapassado a 24 de julho último. Foram 225 mil aeronaves que circularam nas alturas ao longo de 24h. O feito é surpreendente, até se tornar insólito: o recorde batido no dia 24 de julho foi destronado no dia seguinte. Realizaram-se 230 mil voos entre a meia-noite e as 23h59, no dia 25 de julho.

A empresa que efetua estas contagens é a Flightradar24, site onde pode acompanhar o tráfego aéreo em tempo real. Embora só tenha começado a medir estes dados em 2006, a probabilidade de ter existido uma data anterior a 2006 com mais tráfego é bastante reduzida.

Para colocar a temática em perspetiva: a primeira vez que se registaram mais de 100 mil aeronaves a sobrevoar o globo num dia, foi em 2014. No dia 29 de junho de 2018 foram registados 202 mil voos. E este foi o recorde batido no dia 24 de julho que foi, por sua vez, novamente ultrapassado no dia seguinte com os 230 mil voos. Nesta jornada, chegaram a estar a voar mais de 20 mil aviões em simultâneo.

Yesterday, we tracked over 225,000 flights in a single day for the first time. Follow more than 20,000 flights right now at https://t.co/A4mWRJu9Vi. pic.twitter.com/Pxh21WiAy3 — Flightradar24 (@flightradar24) July 25, 2019

Em declarações ao site Business Insider, Ian Petchnik, gestor da comunidade e redes sociais do Flightradar24, diz que é provável que o recorde seja ultrapassado mais vezes já em 2019. Julho e agosto costumam ser os meses com mais tráfego aéreo e, por isso, o número de voos num só dia costuma ser ultrapassado nesta altura do ano.

