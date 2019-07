Sondagem às Legislativas: PS na frente mas sem maioria, PSD pode ter pior resultado de sempre

O PS pode vencer as eleições legislativas com 35,5%, valores que não devem dar a maioria ao partido de António Costa. Já o PSD apresenta uma intenção de voto de apenas 20,3% e pode ter o pior resultado de sempre em legislativas, de acordo com uma sondagem da Multidados para a TVI divulgada esta terça-feira.

O grande destaque vai para o Bloco de Esquerda, quase com 15% de intenção de voto — números que chegam para fazer uma maioria absoluta com os socialistas. O outro destaque vai para o PAN que, com quase 8%, pode tornar-se a quarta força política em Portugal.

A sondagem divulgada esta terça-feira mostra também que há um acentuar da crise na direita. Quanto ao PCP, a intenção de voto fica-se pelos 5,6% e, logo a seguir, surge o CDS-PP, com 3,3% de intenção de voto.

Continuar a ler