Criança de 3 anos sobrevive à queda de um sexto andar. Populares apanharam-no com um cobertor

É uma história que tinha tudo para acabar em desastre, mas que terminou bem. Por um triz, mas acabou bem. Um rapaz de 3 anos caiu do sexto andar de um prédio na China, mas salvou-se porque a multidão que, cá em baixo, assistia ao drama conseguiu apanhá-lo num cobertor, conta a estação estatal chinesa CCTV.

As imagens em vídeo mostram a criança pendurada de uma varanda do prédio, na cidade de Chongqing. O miúdo parece estar a tentar trepar de volta para a varanda, mas os pés escorregam e fica pendurado, agarrando-se apenas com os dedos à borda.

Na rua, seis andares abaixo, acumula-se uma pequena multidão e várias pessoas soltam gritos ao assistir aos esforços da criança.

“Olhei para cima e vi uma criança pequena pendurada. A minha primeira reação foi a de encontrar alguma coisa com a qual a pudesse agarrar. Pensei em correr para lá e agarrá-la com as mãos nuas, mas isso não teria funcionado”, disse à CCTV Zhu Yanhui, que trabalha na manutenção do prédio.

Algumas pessoas surgem com um cobertor. “Eu e os outros esticámos o cobertor, sempre sem perder de vista a criança. Olhei para o cobertor, sem saber se o poderíamos apanhar em segurança”.

O grupo de pessoas pôs-se em círculo, com o cobertor nas mãos. Foi então que o rapaz caiu, numa queda de seis andares. Mas foi apanhado em segurança.

“Eu estava lá e ajudei com o cobertor. Dez segundos depois, o rapaz caiu. Aconteceu tudo tão rápido”, disse por seu lado Zhou Xiaobo, que também trabalha para a manutenção do edifício.

De acordo com a CCTV, entre as pessoas que salvaram o rapaz contavam-se residentes no prédio, seguranças e trabalhadores da limpeza. Um dos vizinhos levou o rapaz ao hospital, mas este não sofreu qualquer ferimento.

Continuar a ler