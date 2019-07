Deputados admitem divulgar mais dados sobre créditos dos grandes devedores à banca

A Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento aprovou o requerimento do PSD que prevê a possibilidade de divulgação pública de mais informação sobre os grandes devedores da banca que o Banco de Portugal deixou de fora do relatório que publicou em julho.

Este ponto foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e a abstenção dos restantes partidos, mas não se sabe ainda como será materializado o resultado desta votação. Em causa está, por exemplo, informação desagregada sobre cada um dos créditos dos grandes devedores cujas perdas obrigaram a ajudas públicas aos bancos. Em particular, sobre constituição, sua execução e tentativas de recuperação. Essa informação está agregada no relatório que foi tornado público por grupo de créditos atribuído cada devedor e não por operação.

O requerimento do PSD colocou a votação prevê “a possibilidade e modo de eventual acesso público a dados desagregados por operação constantes do Relatório Extraordinário e não cobertos por segredo bancário, de supervisão ou comercial, designadamente os relativos a: administradores e dirigentes que concederam os financiamentos, valor da exposição bruta, constituição de garantias, perdas de capital ou juros (incluindo por reestruturação ou eliminação do balanço), prática de registo de imparidades e medidas de Execução de garantias ou ações de recuperação dos créditos”.

Não ficou contudo claro como será possível operacionalizar essa divulgação nem quando ela será feita, sendo certo que nunca poderá em pôr em causa o dever do sigilo relativamente à identidade dos devedores.

Na última sessão da comissão de orçamento e finanças antes as férias foi ainda aprovado o envio do relatório completo com os dados confidenciais que foi entregue no Parlamento ao Ministério Público, mas também ao Banco de Portugal e ao Mecanismo Único de Supervisão. E a realização de um debate, que ainda pode acontecer nesta legislatura, o que seria desejável pelo requerimento apresentado pelo PSD, mas que ficou sem data marcada. A acontecer ainda na atual legislatura, será em setembro, mas isso não ficou fechado.

Os deputados deram também luz verde à proposta social-democrata de pedir mais informação ao Banco de Portugal sobre como foram tratados os créditos destes devedores, com o objetivo de perceber em cada caso se desapareceram dos balanços dos bancos por via de desreconhecimento (limpezas ou wright offs) ou se houve perdões que beneficiaram estes devedores.

Apesar de fortes críticas que antecederam a votação sobre a pertinência e até cobertura institucional da iniciativa do PSD de agendar uma votação no último dia dos trabalhos da comissão, os partidos da esquerda e o PS acabaram por deixar passar todos os pontos propostos no requerimento do PSD sobre os grandes devedores da banca, que apenas suscitou em alguns pontos o voto contra do deputado socialista Fernando Rocha Andrade.

