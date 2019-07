Este SUV eléctrico está a ser um êxito no Reino Unido

Apresentado a 17 de Julho e com a entrega das primeiras unidades prevista já para Setembro, o primeiro modelo exclusivamente a bateria da MG está a ser alvo de uma intensa procura no Reino Unido, onde em apenas duas semanas se venderam mil unidades do ZS EV, anuncia agora a marca.

O que explica este fulgurante início das vendas? O preço: 21.495 libras, ou seja, cerca de 23.600€. Trata-se de um valor interessante, atendendo a que o ZS a bateria tem como rivais o Hyundai Kauai Electric e o Kia e-Niro, duas propostas que supera largamente no valor de comercialização – em Portugal, ambos exigem desembolsar para cima de 40.000€. Por outro lado, o facto de esta antiga marca do grupo inglês MG Rover oferecer uma garantia de sete anos, que cobre tanto a bateria como o veículo, também terá incutido confiança junto dos consumidores. E a oferta, ao primeiro milhar de clientes, de um ponto de carregamento de 7 kW para instalar em casa facilitou igualmente o arranque das vendas deste que é o primeiro SUV eléctrico “acessível”.

A autonomia homologada em WLTP é de 262 km, alcance que é garantido por um pack de baterias de 44,5 kWh de capacidade, responsável por alimentar o motor de 105 kW (143 cv) e 353 Nm.

O ZS EV oferece um habitáculo espaçoso para cinco adultos e conta com uma razoável dotação tecnológica, consoante o nível de equipamento. O básico (Excite) inclui jantes em liga leve de 17 polegadas, espelhos retrovisores reguláveis ​​electricamente, sensores de estacionamento traseiros, ar condicionado, volante em pele e sistema de infoentretenimento com ecrã táctil de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto. O Exclusive acrescenta a tudo isto itens como o tejadilho panorâmico, estofos em pele e bancos dianteiros aquecidos. E, de série, o MG eléctrico vem com uma série de sistemas de ajuda à condução, incluindo travagem automática de emergência e assistente à manutenção na faixa de rodagem, entre outros dispositivos que incrementam a segurança.

