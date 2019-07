Fernando Santos nomeado para melhor treinador do mundo pela FIFA

Fernando Santos está nomeado para o prémio de melhor treinador do mundo, atribuído pela FIFA. O nome do selecionador nacional é o único português na lista.

A nomeação surge depois de Fernando Santos conquistar a primeira edição da Liga das Nações, após disputarem a final da competição contra a Holanda no Estádio do Dragão. Selecionador português desde 2014, Fernando Santos levou Portugal à conquista do Euro2016, o primeiro título de sempre da seleção nacional.

A lista de nomeados foi divulgada pela Federação Internacional de Futebol ao início da tarde desta quarta-feira, na rede social Twitter.

???? Meet the coaching candidates! ????#TheBest Men's Coach nominees: ???????? Djamel Belmadi

???????? Didier Deschamps

???????? Marcelo Gallardo

???????? Ricardo Gareca

????????@PepTeam

???????? Jurgen Klopp

???????? Mauricio Pochettino

???????? Fernando Santos

???????? Erik ten Hag

???????? Tite Voting OPEN ????https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

O técnico de 64 anos aparece na companhia do alemão Jurgen Klopp, vencedor da Liga dos Campeões com o Liverpool, do argentino Maurício Pochettino, que levou o Tottenham à final da ‘Champions’, e do espanhol Pep Guardiola, que conquistou todas as competições inglesas com o Manchester City.

Tite, vencedor da Copa América com o Brasil, também aparece no grupo de nomeados, assim como Djamel Belmadi, que conquistou a Taça das Nações Africanas pelo Argélia, e o argentino Marcello Gallardo, que levou o River Plate ao triunfo na Taça dos Libertadores.

O francês Didier Deschamps (seleção de França), o holandês Erik ten Hag (Ajax) e o argentino Ricardo Gareca (seleção do Peru) completam a lista de nomeados.

A gala que vai revelar o vencedor deste galardão está agendada para 23 de setembro, em Milão.

