Homem que baleou operário em Gondomar foi detido

Foi detido o homem que, a 2 de julho, atingiu um operário da construção civil com três tiros, em Fânzeres. Crime ocorreu na sequência de um ajuste de contas por motivos passionais, explica o comunicado da Polícia Judiciária.

O homem, que já tinha um mandado de detenção ” para cumprimento de dois anos e meio de prisão efetiva”, estava em fuga e foi detido em Albufeira. É suspeito do crime do homicídio na forma tentada.

No comunicado, a polícia esclarece ainda que o homem tem antecedentes “por crimes de tráfico de estupefacientes, detenção ilegal de arma, resistência e coação sobre funcionário, furto e roubo”. Ainda não foram aplicadas medidas de coação.

A detenção remete para o passado dia 2 de julho, quando o homem se desentendeu com um amigo, por suspeitar que este último estaria a ter um caso amoroso com a sua companheira. A vítima tinha apresentado queixa contra o suspeito no dia anterior, devido a ameaças que já tinha sofrido.

Continuar a ler