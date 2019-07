José Miguel Júdice: “Rui Rio não tem futuro, é um líder a prazo”

Para José Miguel Júdice, advogado e comentador televisivo, o líder do PSD “não tem futuro”. Em declarações à Rádio Observador, a propósito das listas do partido para as legislativas aprovadas esta terça-feira à noite em Conselho Nacional, Júdice considera que Rui Rio “é um líder a prazo”.

A não ser que a tradição já não seja o que era, Rui Rio não tem futuro, sobretudo se o resultado [nas eleições legislativas] for o pior de sempre do PSD. Acho que ele é um líder a prazo e, talvez por isso, tenha preferido marcar a assembleia e não fazer grandes consensos.

As listas de Rio foram aprovadas esta terça-feira à noite por 74% dos 108 conselheiros com direito a voto (com 18 votos contra e 10 abstenções). Uma percentagem mais confortável do que os 60% que Rio tinha conseguido no episódio do impeachment de Luís Montenegro, em janeiro.

Rui Rio precisou de 14 horas para conseguir ver aprovadas as listas de candidatos a deputados do PSD. Fazendo um balanço da noite anterior, José Miguel Júdice, o antigo militante do PSD, afirmou ainda à Rádio Observador: “Quem tem o poder quer manter o controle da Assembleia da República. Esta luta era uma luta também de sobrevivência de Rui Rio, que vai querer sobreviver depois da provável derrota a 5 de outubro. Para isso tem de ter apoios na Assembleia da República”.

“Qualquer dirigente acaba por ter de viver com deputados que estão contra ele. Acho que isso é mais grave, realmente, quando se excluem possíveis candidatos ou possíveis peças chave de candidatos alternativos”, continuou. “Devia haver uma cautela em escolher dirigentes que possam ter papéis a desempenhar… Mas isso seria mais fácil se os eleitores tivessem alguma palavra a dizer na escolha dos dirigentes.”

