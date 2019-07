Manuel Salgado sai da Câmara de Lisboa. “Não estou doente. Sinto-me com forças para trabalhar, mas gostava de abrandar um pouco”

Manuel Salgado vai deixar de ser vereador do Planeamento, Urbanismo e Obras Municipais. No mês em que completa 75 anos e 12 anos como autarca da Câmara Municipal de Lisboa, Salgado anunciou numa entrevista ao Expresso a sua saída.

“Esta decisão foi tomada no mandato anterior. Foi tomada de acordo com o presidente Fernando Medina, quando se constituiram as listas para o atual mandato. Este mês de julho, fiz 75 anos e completei 12 anos como autarca. A lei obriga os presidentes de Câmara a completarem apenas três mandatos [12 anos], não obriga os vereadores. Mas eu acredito convictamente que é necessário que as pessoas não se eternizem no poder e que seja dado o lugar aos novos e surjam novas soluções e novas formas de resolver os problemas”, afirmou.

“Não estou doente, sinto-me com forças para continuar a trabalhar, mas gostava de abrandar um pouco”, explicou.

O sucessor de Manuel Salgado é também anunciado pelo Expresso: trata-se Ricardo Veludo, coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível.

