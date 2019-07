Martin Scorsese juntou De Niro, Pacino e Pesci, fez “O Irlandês” e leva-o para a Netflix

É um dos filmes mais esperados do ano. Porque regressa à história de uma importante figura americana, o sindicalista Jimmy Hoffa, e porque junta Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci (pelo menos estes, fora os outros) sob o comando de Martin Scorsese. E este é o primeiro trailer:

Um orçamento de 125 milhões de dólares para filmar o mistério que rodeia a morte de Jimmy Hoffa, línder sindical que teria ligações à máfia e que aqui é interpretado por Al Pacino. Numa linha histórica que atravessa várias décadas, “O Irlandês” baseia-se no livro I Heard you Paint Houses, de Charles Brandt, título de não ficção publicado em 2004 que recupera os relatos de Frank “O Irlandês” Sheeran, outro líder sindical com relações mafiosas que terá contado a Brandt como matou Jimmy Hoffa. No filme, Sheeran é interpretado por Robert De Niro.

Joe Pesci é o patrão mafioso Russell Bufalino, para quem a Charles Brandt supostamente trabalhava. O elenco inclui ainda Bobby Canavale, Jesse Plemens, Jim Norton, Anna Paquin, Ray Romano ou Harvey Keitel.

Depois da estreia no Festival de Cinema de Nova Iorque, “O Irlandês” estará disponível em outubro na Netflix.

