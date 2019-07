Medalha de homem que salvou Hitler leiloada por 40 mil euros

Antes e depois de se tornar na principal figura da Alemanha, entre 1933 e 1945, Adolf Hitler foi alvo de várias tentativas de assassíni0. Numa delas, Ulrich Graf salvou-lhe a vida ao apanhar com cinco balas que tinham como destino o líder do Partido Nazi. Foi condecorado por isso e agora a medalha foi vendida, em leilão, por 40 mil euros.

Em 1923, a Alemanha vivia um período conturbado da sua história. O fim da I Guerra Mundial (em 1918) abriu caminho a uma das maiores crises económicas da história do país. O nazismo começou, assim, a surgir como uma tentativa desesperada de a resolver, vendo crescer igualmente o seu impulsionador, o austríaco Adolf Hitler.

Influenciado pelos fascismo que crescia em Itália, onde Mussolini ocupava o lugar de líder autoritário, Hitler decidiu realizar um golpe em Baviera com a intenção de alcançar, de forma progressiva, o poder em Berlim. O Ministério da Defesa foi o seu principal alvo. As forças nazis uniram-se então em direção à capital da região, Munique, mas rapidamente foram confrontados por vários polícias. E foi aí que os atos de Ulrich Graf fizeram diferença na história do mundo.

Adolf Hitler podia ter morrido logo ali, mas Graf, membro do Partido Nazi e parte da equipa de segurança do futuro Führer, protegeu o líder e foi atingido com cinco tiros. O tiroteio durou apenas alguns segundos, mas provocou a morte de cerca de 20 pessoas.

1 Hanns Bunge,2-Josef Berthold,3-Julius Schaub,4-Karl Fiehler,5- Ulrich Graf,5- Emil Maurice pic.twitter.com/0TmAFFnJy3 — Eugenijus (@Eugenij38848533) October 13, 2018

O guarda-costas acabou por sair com vida e Hitler foi preso. Anos mais tarde, já com o regime nazi plenamente implantado na Alemanha, Ulrich Graf foi condecorado com a medalha da Ordem de Sangue, que agora foi leiloada por 40 mil euros. A medalha chegou às mãos de Adrian Stevenson, o responsável pela venda, pois a família de Graf decidiu desfazer-se de todos os pertencentes nazis do segurança após a sua morte, em 1950.

O leilão está a gerar alguma polémica, já que “alguns países, como a França, proíbem a venda de relíquias do Terceiro Reich”, esclarece o responsável. Ainda assim, a venda por 40.000 euros constitui um recorde para condecorações deste tipo.

