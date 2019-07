Nave russa já partiu para abastecer Estação Espacial Internacional

Uma nave espacial russa não tripulada foi lançada esta quarta-feira do complexo espacial da Rússia, no Cazaquistão, com a missão de levar combustível e alimentos para a Estação Espacial Internacional (ISS),

A nave Progess 73 foi lançada com o foguetão Soyuz às 13h10 (hora de Lisboa) e deverá estabelecer ligação com a ISS cerca de três horas e meia mais tarde, após duas órbitas. A Progess transporta cerca de três toneladas de alimentos, combustível e outros mantimentos para a estação espacial que, atualmente, tem seis astronautas a bordo.

Russia's Progress 73 resupply ship lifted off at 8:10am ET today carrying nearly three tons food, fuel and supplies for the Exp 60 crew. Docking is planned for 11:35am. #AskNASA | https://t.co/bO4fjwqwGe pic.twitter.com/Ne4OhnfjWp

— Intl. Space Station (@Space_Station) July 31, 2019