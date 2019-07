O filho e herdeiro de bin Laden está morto, afirmam fontes do governo dos Estados Unidos

Os serviços secretos dos Estados Unidos receberam informações que indicam que Hamza bin Laden, o filho de bin Laden e potencial sucessor na liderança da Al-Qaeda, estará morto.

Três fontes do governo norte-americano afirmam, em declarações à NBC, que o homem de cerca de 30 anos está morto. As fontes pediram para não ser identificadas, desconhecendo-se também como ou onde o filho de bin Laden terá sido morto. A Casa Branca também ainda não confirmou a informação.

Questionado sobre este caso, Donald Trump disse esta quarta-feira: “Não quero comentar”.

Em fevereiro — há apenas cinco meses — os Estados Unidos anunciaram que ofereceriam uma recompensa de um milhão de dólares (cerca de 903 mil euros) por qualquer informação que levasse à captura de Hamza bin Laden. Ainda é desconhecido se a notícia da alegada morte estará relacionada com esta recompensa.

A última prova de vida do filho do antigo líder da Al-Qaeda surgiu em 2018. Na altura, a organização terrorista divulgou uma declaração na qual Hamza ameaçava a Arábia Saudita e pedia ao povo da região para se revoltar. Dizem as autoridades dos Estados Unidos que Hamza bin Laden estaria algures entre a fronteira do Afeganistão e o Paquistão.

