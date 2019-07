“Queriam sangue?” Candidato a deputado do PSD sugere a jornalistas que “cortem os pulsos”

“Queriam sangue? Cortem os pulsos com que anunciaram, durante semanas, o fim do mundo”. Foi assim que António Maló de Abreu, dirigente nacional do PSD e agora candidato a deputado pelo círculo de Coimbra, comentou na sua página pessoal no Twitter os resultados obtidos na noite passada por Rui Rio no Conselho Nacional: apesar das notícias que davam conta do descontentamento das distritais sociais-democratas e apesar do afastamento de vários nomes considerados críticos da direção, Rio conseguiu aprovar as listas com 80 votos a favor, 18 contra e 10 abstenções.

É com base nas notícias das últimas semanas que Maló de Abreu apelida os jornalistas de “jornaleiros arautos da desgraça” e sugere que, depois da “derrota”, “cortem os pulsos” para terem o sangue que alegadamente tanto queriam. O tom é provocador e é dirigido à classe jornalística, repetindo uma onda por vezes seguida pelo próprio Rui Rio naquela rede social. O caso mais recente foi há uma semana, quando, no seguimento da sondagem que saiu nessa altura a dar o PS perto da maioria absoluta, sugeriu que “cirúrgicos jornalistas tidos como ligados à maçonaria” estariam a dar mais importância àquela sondagem do que a outras menos favoráveis ao PS.

PSD aprova listas com 18 votos contra e 80 a favor. Uma derrota dos jornaleiros arautos da desgraça. Ponto! Queriam sangue? Cortem os pulsos com que anunciaram, durante semanas, o fim do mundo. https://t.co/164dH6KrnE — Maló (@MalodeAbreu) July 31, 2019

O tweet de Maló de Abreu, homem muito próximo de Rui Rio, foi publicado esta quarta-feira, pelas 12h40, depois de uma noite longa em Guimarães onde Rui Rio ouviu críticas pela escolha dos candidatos a deputados, e sobretudo pela exclusão de certos nomes das listas, mas acabou por ver as listas aprovadas por larga maioria em Conselho Nacional.

