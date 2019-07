Reaberta ao trânsito Via Regional Interior em Matosinhos

A Via Regional Interior (VRI) em Matosinhos foi reaberta nesta quarta-feira ao trânsito pelas 1h30, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O despiste de um camião na VRI, em Matosinhos, obrigou a um corte de estrada, no acesso da A4 à A28, tinham indicado fontes de Proteção Civil. De acordo com o CDOS do Porto, a ocorrência foi registada às 11h48.

Os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio indicaram que o camião, que transportava aparas de madeira, derramou gasóleo na via.

