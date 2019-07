Reserva Federal dos Estados Unidos cortou as taxas de juro pela primeira vez em 10 anos

A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou esta quarta-feira um corte nas taxas de juro, algo que acontece pela primeira vez em dez anos. A notícia já era há muito esperada.

Em comunicado citado pela Reuters, o Fed explica que o corte de um quarto de ponto percentual (25 pontos base) nas taxas de juro se deve aos “desenvolvimentos globais da economia, assim como à baixa pressão da inflação” nos Estados Unidos. A entidade liderada por Jerome Powell diminuiu agora a taxa para um intervalo entre 2% e 2,25%.

Situações como o Brexit e a guerra comercial entre a Casa Branca e a China (e ainda com o México) levaram o líder do Fed a mudar o discurso e a preparar o mercado para uma redução dos juros. Assim, a medida já era esperada e o corte, explica, pode ajudar a recolocar a inflação na meta dos 2%. O objetivo é ainda expandir a atividade económica e fortalecer o mercado do trabalho.

Este é o primeiro corte nas taxas de juro desde a crise financeira de 2008. Na altura, a instituição reduziu a taxa para um intervalo situado entre os 0% e os 0,25%. Até 2015, os juros permaneceram em valores nulos. Desde então, o banco central realizou vários aumentos. Jerome Powell anunciou também que os ativos da dívida acumulados durante a crise — que rondam os 3.8 mil milhões de dólares (cerca de 3.4 mil milhões de euros) — ficam intactos. Além do corte desta quarta-feira, a maioria dos analistas antecipa uma segunda redução depois do verão.

Escreve o New York Times que esta medida já está a ter efeitos. As taxas das hipotecas baixaram ainda em antecipação ao corte e as taxas dos cartões de crédito também pode sofrer uma quebra.

O anúncio da medida foi feito após uma reunião de dois dias do comité de política monetária da instituição e Jerome Powell vai dar uma conferência de imprensa a explicar os contornos deste corte às 14h30 locais.

Para Donald Trump este corte pode não chegar — o presidente americano já tinha exigido uma descida mais acentuada. Trump acusa o Fed e Jerome Powell de não fazerem o suficiente para apoiar os esforços da Casa Branca em acentuar o crescimento económico.

“O Fed fez tudo mal. Um pequeno corte nas taxas de juro não é suficiente”, escreveu o líder da Casa Branca na segunda-feira. “Mas vamos voltar a vencer”, acrescentou.

….countries that know how to play the game against the U.S. That’s actually why the E.U. was formed….and for China, until now, the U.S. has been “easy pickens.” The Fed has made all of the wrong moves. A small rate cut is not enough, but we will win anyway!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019