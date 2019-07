Santander Totta aumenta lucros em 4,6% para 275,9 ME no primeiro semestre

O Santander Totta registou lucros de 275,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, um aumento de 4,6% face aos 263,6 milhões de euros registados no mesmo período de 2018, divulgou nesta quarta-feira o banco.

O produto bancário do banco aumentou 7,5% no semestre para 708,1 milhões de euros, “beneficiando da evolução positiva das comissões, da atividade de seguros, e de resultados em operações financeiras”, de acordo com o comunicado do banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

Já a margem financeira diminuiu 3,4% para 430,4 no primeiro semestre de 2019, depois dos 445,5 milhões de euros no mesmo período de 2018.

