Algarve. Feira FATACIL aposta este ano em youtubers para atrair os mais jovens

Xutos e Pontapés, Mariza e Blaya são alguns dos artistas que vão este ano subir ao palco da FATACIL, no Algarve, que aposta também em ‘youtubers’ para atrair os mais novos, disse esta quinta-feira o presidente da Câmara da Lagoa.

“Os jovens são 35% dos atuais visitantes e são quem vai voltar a visitar a feira”, justificou o recém-empossado presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

A 40ª Edição da FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, que decorre de 19 a 25 de agosto, traz também um aumento na área da feira, no número de expositores e um reforço do orçamento para um milhão de euros.

Chegar aos 200 mil visitantes é o objetivo desta edição, que aumenta para 60 mil metros quadrados a área de exposição, permitindo chegar aos 800 expositores.

As obras no campo de futebol Capitão Justino da Costa permitem um aumento da área total da feira, com a colocação do palco musical numa zona do relvado e a criação de uma ‘Fun Zone’ para os visitantes mais novos.

Entre os expositores de diversos setores de atividade vão estar 210 artesãos, empresas comerciais e industriais (290), empresas do setor agropecuário, agroalimentares e máquinas agrícolas (150), gastronomia (55) e 45 entidades diversas, como autarquias, escolas, instituições de solidariedade social e outras.

O setor equestre continua a ser uma das grandes apostas da feira, a registar “cada vez mais visitantes”, disse o autarca, estando previstos espetáculos de exibição de cavalos e cavaleiros.

A gastronomia típica da região é outra das atrações do certame, que terá uma zona de tasquinhas onde é possível provar doçaria algarvia, mel, alfarroba, medronho e queijo de cabra, entre outros.

A música é uma das apostas fortes da feira, que conta com atuações dos Xutos e Pontapés (dia 16), Calema (dia 17) Wet Bed Gang (18), João Pedro Pais (19), Matias Damásio(20), Quim Barreiros (21), Blaya (22), Jorge Palma(23), Mariza(24) e Richie Campbell (25).

Nos ‘youtubers’ estão confirmadas as presenças de Meet & Greet com Tiagovski & Jéssica Pinho, (17 e 18 ago), Nuno Moura & Pedro Tim (21 ago) e JaimeDrake & Shutdown (22 ago).

As preocupações ambientais também estão presentes nesta feira com a utilização de copos de plásticos reutilizáveis que podem ser usados durante toda a feira e “levados para casa como recordação” ou devolvidos no final, revelou o autarca.

O crescimento do certame manifesta-se também no número de bilheteiras e na criação de 12 parques de estacionamento com capacidade para acolher 12.500 viaturas.

A FATACIL abre portas diariamente entre as 18h00 e a 1h00, com as entradas diárias a custarem quatro euros e um bilhete família (quatro pessoas) a 14 euros, sendo grátis para menores até aos 12 anos. Está ainda disponível uma pulseira para todos os dias da feira por 25 euros.

