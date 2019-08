“Olha quem!” Ana Gomes faz novo ataque ao Benfica e a Luís Filipe Vieira

Ao fim da tarde desta quinta-feira, Ana Gomes voltou a atacar o Benfica, desta vez dirigindo-se de forma direta a Luís Filipe Vieira. Através da rede social Twitter, e em resposta à notícia de que uma empresa do dirigente do clube da luz tem uma dívida de 54 milhões de euros ao Novo Banco, a ex-eurodeputada comparou Luís Filipe Vieira a Joe Berardo.

“Olha quem! Outro dos grandes devedores que também é capaz de jurar que não tem dividas à banca…”, escreveu na plataforma, fazendo referência ao depoimento dado pelo empresário Joe Berado, durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos no Parlamento.

Olha quem! Outro dos grandes devedores q também é capaz de jurar q ñ tem dívidas à banca… https://t.co/1WEjFyeGjK — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) August 1, 2019

Os ataques de Ana Gomes ao Benfica começaram a 27 de junho, também no Twitter, onde se interrogou sobre a transferência do avançado internacional português por 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Na altura, Ana Gomes reagiu, deixando uma interrogação: “Não será negócio de lavandaria?”.

No seguimento dessas declarações, o Benfica pediu ao presidente do PS, Carlos César, que esclarecesse se as mesmas refletiam a opinião do partido. Pouco depois, chegou a resposta, através de uma carta onde César responde que “as opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal que não vincula o Partido Socialista”.

Ainda assim, o Benfica considerou que aquele comentário conotava a transferência de João Félix “com uma operação de lavagem de dinheiro/branqueamento de capitais”. O clube anunciou, por isso, que iria processar a ex-eurodeputada por entender que a sua declaração tinha como propósito “denegrir o nome” do clube.

