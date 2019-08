Arsenal bate recorde de transferências com a contratação de Nicolas Pépé

O Arsenal anunciou esta quinta-feira a contratação do futebolista Nicolas Pépé, que alinhava no Lille, e revelou que o avançado costa-marfinense passou a ser a transferência mais cara da história do emblema inglês.

Os ‘gunners’, que terminaram a última edição da Premier League na quinta posição, não divulgaram os valores da transferência do jogador de 24 anos, mas a imprensa britânica avançou que o clube londrino terá pagado cerca de 80 milhões de euros pelo avançado.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang detinha o ‘estatuto’ de jogador mais caro do clube quando, em 2017/18, trocou o Borussia Dortmund pelo Arsenal, por 62,5 milhões de euros.

Pépé, que vai vestir a camisola 19 dos ‘gunners’, passou os dois últimos anos no Lille e foi determinante na boa campanha do clube francês em 2018/19, em que alcançou a segundo lugar do campeonato. O internacional marfinense contribuiu com 23 golos em 41 jogos em todas as provas.

