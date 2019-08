Barragem colapsa no Reino Unido e obriga a evacuar a cidade de Whaley Bridge

A pequena cidade de Whaley Bridge, em Derbyshire, está a ser evacuada nesta quinta-feira devido ao colapso parcial de um reservatório de água que fica perto da localidade. A polícia ordenou aos 6.500 habitantes de Whaley Bridge que se juntassem numa escola local, para que possam ser levados para um sítio seguro.

A barragem Toddbrook sofreu danos devido às chuvas torrenciais dos últimos dias, noticia a BBC. As autoridades dizem que o nível das águas do Rio Goyt, que passa naquele local, pode subir rapidamente — o que poderia pôr em risco a vida dos habitantes.

Um utilizador do Twitter divulgou fotos dos estragos da infraestrutura.

The Dam Wall at Toddbrook Reservoir in Whaley Bridge this morning, looks like Barnes Wallis and @OC617Sqn has had a pop at it. @BBCNews pic.twitter.com/gtnFExZ9Gs — Frag Last (@fraglast) August 1, 2019

Tracey Croasdale, que reside em Whaley Bridge, relata que a chuva intensa dos últimos dias fez com que o reservatório “transbordasse, algo que acontece muito raramente”.

Os serviços de meteorologia locais divulgaram imagens do rio, que foram captadas na quarta-feira, antes do colapso. É possível ver que o rio estava já completamente cheio.

This video of the Toddbrook Reservoir (taken yesterday before the partial collapse) shows how full it is and the drop down to #WhaleyBridge. Video credit @creaturehouself pic.twitter.com/gti3feRq5a — Northamptonshire Weather (@NNweather) August 1, 2019

A polícia de Derbyshire diz que os habitantes podem ter de ficar longe da localidade durante vários dias e aconselharam as pessoas a levar os animais de estimação e medicamentos. Numa série de tweets, a polícia explica que a ordem de evacuação se deve a uma “situação de emergência” e que a prioridade é garantir a segurança de todas as pessoas.

#WhaleyBridge is being evacuated due to the ongoing situation at Toddbrook Reservoir. If you are being evacuated then please start heading to #Chapel High School, Long Lane, #ChapelEnLeFrith, #HighPeak, SK23 0TQ, where further direction will be given. — Derbyshire Police (@DerbysPolice) August 1, 2019

We understand that there will be some concern around not being able to return home, however, our priority is to ensure people are kept safe and well and are not taking unnecessary risks. — Derbyshire Police (@DerbysPolice) August 1, 2019

