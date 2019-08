Centeno diz que não desiste de ser candidato ao FMI, mas que não vai a votos sexta-feira

O ministro das Finanças anunciou no Twitter que não vai a votos para ser o candidato ao FMI da UE. Mas Mário Centeno não desistiu da corrida. Mantém-se disponível para ser candidato.

Tal como “em outras decisões importantes da UE, devemos lutar por um terreno comum”, defendeu Mário Centeno. O também presidente do Eurogrupo garante que se mantém “disponível para trabalhar no sentido de uma solução que seja aceitável para todos”.

In finding an ????????candidate to run the IMF as in other imptt EU decisions, we must strive for common ground. I want to help find a consensus so I won’t take part in this stage of the process (tomorrow’s vote). I remain available to work towards a solution that is acceptable to all

