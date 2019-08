Coreia do Norte volta a lançar mísseis. É o segundo esta semana

A Coreia do Norte fez ao início da manhã de sexta-feira (mais oito horas que Lisboa) um novo disparo de mísseis, de acordo com as autoridades norte-americanas.

O lançamento foi identificado pela inteligência militar nos Estados Unidos da América e, segundo a CNN que está a avançar a notícia e cita uma fonte norte-americana, tratar-se-ão de mísseis de curto alcance semelhantes aos que foram disparados na quarta-feira.

Os testes da Coreia do Norte coincidem com as reuniões da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que estão a decorrer em Bangkok (Tailândia) e que contam com a participação do secretário de estado norte-americano Mike Pompeo.

Em relação aos lançamentos de mísseis de quarta-feira, foi a própria agência estatal de notícias norte-coreana que confirmou, mais tarde, que os lançamentos “tinham sido guiados pelo líder Kim Jong Un” e que eram um teste a um sistema de “lançamentos múltiplos de grande calibre”.

