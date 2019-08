Cristiano Ronaldo e Juventus processados na Coreia do Sul. Ex-fãs promovem boicote

Cristiano Ronaldo e a Juventus foram processados por não cumprirem um contrato de presença em campo de CR7 no jogo com o K-League All Stars (equipa de estrelas da liga sul-coreana) pelos adeptos do clube. A organização do jogo particular, a The Fasta Inc. é também acusada por danos morais e publicidade enganosa, já que o estádio estava lotado e todos os bilhetes foram vendidos especialmente para a ocasião, avançou o JN. A multa pode chegar 50 milhões de euros.

Em causa está o contrato firmado entre as três partes que exigia que Ronaldo jogasse durante 45 minutos e também desse uma sessão de autógrafos. Contudo, o craque português não jogou invocando lesão muscular.

As mais de 60 mil pessoas que foram ao Seoul World Cup Stadium ficaram desiludidas e zangadas e começaram uma campanha de boicote aos produtos relacionados com Ronaldo, diz o jornal sul-coreano The Korea Times. A Nike e a SIXPAD, marcas promovidas pelo futebolista, estão a analisar a resposta a dar às reações dos ex-fãs.

Enquanto isso, diversos blusões com a cara de Ronaldo foram colocados à venda online, e os ‘gamers’ declararam não utilizar mais o jogador no FIFA, fazendo com o que o seu ‘valor’ no videojogo tenha caído.

“Ronaldo traiu-nos. Deixe-o pagar o preço”, disse fonte do jornal sul-coreano.

According to a recent survey conducted by Realmeter of 501 adults nationwide, 79.4 percent said they would never root for #Ronaldo again. https://t.co/TfJAAQ4PJE — Branding in Asia (@BrandingInAsia) August 1, 2019

