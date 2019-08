De desaparecidos a suspeitos de homicídio. Quem são os dois jovens que levaram a uma caça ao homem no Canadá?

É uma história que está a dar que falar no Canadá. Bryer Schmegelsky e Kam McLeod, dois jovens de 18 e 19 anos, foram dados como desaparecidos depois de o seu carro ter sido encontrado incendiado numa estrada remota do Canadá. Se as versões iniciais indicavam que tinham sido vítimas de um crime, mais tarde, a história revelou ser outra: afinal, os dois jovens são suspeitos do homicídio de um casal de turistas e de um outro homem, tendo ambos os crimes ocorrido na zona onde o carro foi encontrado. Agora, e depois de uma grande caça ao homem com helicópteros, drones e até recursos militares — e incluindo um episódio em que foram mandados parar numa operação STOP, mas libertados logo de seguida –, a polícia anunciou que vai começar a reduzir os esforços na procura por estes jovens.

De acordo com a CNN, as autoridades acreditam que os dois rapazes estão escondidos numa zona remota no norte de Manitoba e, apesar de já terem sido avistados algumas vezes, não foram reveladas mais pistas e não foram vistos mais vezes nos últimos dias. “Sei que as notícias que damos hoje não são o que as famílias e comunidades de Manitoba querem ouvir, mas quando se procura por pessoas em locais vastos, remotos e acidentados há sempre a possibilidade de que não sejam imediatamente localizados”, referiu Jane MacLatchy, da Real Polícia Montada do Canadá (RCMP).

Bryer Schmegelsky e Kam McLeod foram dados como desaparecidos a 19 de julho, depois de o seu carro ter sido encontrado incendiado numa estrada perto do lago Dease, British Columbia. Mas, mais tarde, foram avistados numa outra localidade e as autoridades declararam: “Kam e Bryer já não estão dados como desaparecidos”. A polícia acredita agora que os adolescentes podem ser os responsáveis pela morte de Lucas Fowler e Chynna Deese, um casal de turistas que estava de viagem no Canadá e foi assassinado numa autoestrada perto de Liard Hot Springs.

Além disso, há também a suspeita de envolvimento no homicídio de Len Dyck, um professor da Universidade de British Columbia, cujo corpo foi encontrado alguns quilómetros do local onde o casal de turistas foi também encontrado e a um quilómetro do veículo que ardeu e que pertencia a estes jovens.

We are asking the public that if you spot Kam McLeod or Bryer Schmegelsky to consider them as dangerous – take no actions – do not approach – and call 911 immediately. pic.twitter.com/RdhBNVr5im — BCRCMP (@BCRCMP) July 23, 2019

Apesar de estar a ser uma verdadeira caça ao homem, que já chegou a meios internacionais, a polícia já teve estes adolescentes nas suas mãos, mas deixou-os fugir. Tudo porque os jovens foram mandados parar numa operação STOP e libertados logo de seguida. De acordo com o The Guardian, os dois jovens tinham dois polícias a segui-los e a acompanhar os seus movimentos quando decidiram mandá-los parar. As autoridades fizeram, então, uma revista ao carro e descobriram alguns mapas e materiais de campismo, mas não descobriram armas ou álcool, que era o que procuravam naquela operação STOP, tendo, por isso, deixado que seguissem viagem.

[Veja no mapa abaixo os locais onde os dois jovens foram avistados e os locais dos homicídios]

No início da operação, as autoridades chegaram a receber mais de 200 indicações de pessoas que diziam ter informações sobre o paradeiro destes dois jovens, sendo as casas de campo, cabanas e vias navegáveis os locais prioritários para as buscas.

MacLatchy, da Real Polícia Montada do Canadá, descreveu o terreno onde se acredita que os jovens estão como “imenso e implacável”, mas garantiu que estarão sempre polícias na cidade de Gillam para continuar a investigação. “Quero assegurar a toda a gente de que a RCMP vai continuar a trabalhar nesta investigação e não vai parar até que haja uma resolução”, acrescentou em conferência de imprensa.

“Um jovem normal não atravessa o país a matar gente”

Depois de saber de que o seu filho era suspeito de três homicídios, o pai de Bryer Schmegelsky não escondeu a desilusão e referiu, em entrevista aos meios de comunicação canadianos, que tem consciência de que o seu filho “vai morrer hoje ou amanhã”. “Ele está numa missão suicida. Vão desaparecer num ápice de glória. Acreditem em mim, é o que eles vão fazer”, acrescentou Alan Schmegelsky ao Alberni Valley News.

Um jovem normal não atravessa o país a matar gente. Só um jovem que sofre muito é que o faz”, acrescentou o pai de um dos suspeitos.

Schmegelsky contou também a história da família e como Bryer conheceu Kam McLeod na escola primária. Desde aí, tornaram-se inseparáveis. Nas palavras do pai, os dois jovens eram “bons rapazes” que não se metiam em sarilhos, mas o seu filho Bryer tinha problemas em casa, especialmente depois do divórcio dos pais. “Ele não foi acarinhado. Não tem carteira de motorista. Nunca aprendeu a andar de bicicleta e ansiava por amor e carinho ”, descreveu, acrescentando que as suas “influências não foram boas”: “O YouTube e os jogos de vídeo. ”

Já o pai de Kam McLeod não quis prestar qualquer declaração, mas emitiu um comunicado onde assegura que o filho é “um rapaz bondoso, atencioso e carinhoso”.

