GNR de Pombal apreende mais de 10.400 doses de droga

O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve sete pessoas e apreendeu mais de 14.400 doses de produto estupefaciente, anunciou nesta quinta-feira a GNR.

Numa nota de imprensa, a GNR informa que foram detidos seis homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 49 anos, e uma mulher, com 46 anos, suspeitos de tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Pombal e Marinha Grande, no distrito de Leiria.

A operação policial resulta de uma investigação, que decorre há cerca de sete meses, por tráfico de estupefacientes praticado nos concelhos de Pombal, Leiria e Marinha Grande.

Na sequência dessa investigação, os militares deram cumprimento a 15 mandados, dos quais três de detenção, seis de buscas em residências e seis em veículos, culminando na detenção dos sete suspeitos.

Um dos suspeitos foi detido, em flagrante delito, quando transportava no seu veículo cerca de cinco quilos de haxixe, no intuito de abastecer os concelhos onde o tráfico se desenrolava.

Das diligências realizadas foram apreendidas 10.286 doses de haxixe, 119 doses de anfetaminas, oito plantas de canábis, três doses de cocaína, uma estufa artesanal destinada ao cultivo de plantas de canábis, uma balança, três veículos automóveis, três munições calibre de guerra, 12 telemóveis, um ‘tablet’ e um computador e oito mil euros em numerário.

Dos sete detidos, quatro têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime e outros dois por roubo com recurso a arma de fogo.

Os suspeitos serão presentes nesta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Leiria para aplicação de medidas de coação.

Esta ação contou ainda com o envolvimento de 30 militares dos Comandos Territoriais de Leiria, Coimbra e Santarém.

