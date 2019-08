Naomi Campbell revela que foi alvo de racismo num hotel em França

Naomi Campbell revelou que, em conjunto com outro amigo, foi impedida de entrar num hotel no sul de França, apesar de ambos terem convites para um evento que decorria no espaço.

Em entrevista à revista Paris Match, a modelo disse não ter dúvidas de que o episódio, que ocorreu durante o Festival de Cinema de Cannes, aconteceu porque tanto ela como o amigo são negros.

Naomi justificou a sua interpretação, explicando que o responsável que estava à porta lhes disse que não podiam entrar porque o evento estava lotado, no entanto tanto a modelo como o amigo viram que a equipa continuava a deixar entrar outras pessoas.

O relato surgiu quando Naomi Campbell foi questionada sobre a diversidade na indústria da moda. Campbell disse que o incidente era “revoltante” e que acontecimentos como esse inspiravam-na a “continuar a expressar-se e fazer-se ouvir”. Além disso, mostrou-se feliz por ajudar a nova geração de modelos, alertando-as para que não deixem que ninguém lhes retire a sua auto-estima.

