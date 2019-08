Professores cada vez mais velhos e cada vez menos alunos: o retrato da Educação em Portugal

Já foram quase 30 mil, no início deste século, mas no ano letivo 2017/2018 o número de professores com menos de 30 anos desceu para 1.271. É uma quebra de quase 95%, segundo o Diário de Notícias desta quinta-feira, que cita o relatório Educação em Números 2019, da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

Por outro lado, o número de docentes com mais de 60 anos não parou de subir neste período: passou de 3.633 para 12.931 em 2017/2018, o que representa uma subida de 255%. O relatório refere ainda que, entre 2014 e 2018, se aposentaram cerca de 4.500 docentes, prevendo-se que, até 2023, sejam mais 11.000 a chegar à reforma. Em menos de 20 anos, o País perdeu mais de 30.000 professores, avança o jornal.

O relatório revela ainda, citado pelo Correio da Manhã, que o País tem hoje 146.830 professores (quase 127.000 são funcionários públicos). No ensino público, o número de docentes é agora o mais alto dos últimos 5 anos.

Já o número de alunos está a descer. Em 10 anos, as escolas portuguesas perderam mais de 427.000 estudantes, a maioria no ensino público (menos 310.000 alunos). No ano letivo 2017/2018, eram 1.628.985. A maior quebra verifica-se no 3º ciclo — são agora menos 157.000 alunos.

O valor mais alto desde o início do século foi registado no ano letivo 2008/2009: 2.056.148 alunos.

