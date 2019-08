Ronaldinho tem 57 imóveis bloqueados e os passaportes apreendidos

Ronaldinho Gaúcho tem 57 propriedades bloqueadas (não pode dispor dos imóveis), quatro das quais penhoradas, passaportes confiscados e multas milionárias em processos que estão a decorrer no Ministério Público brasileiro. O futebolista, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, ex-atleta de clubes como Barcelona, AC Milan e Paris de Saint-Germain e reformado desde 2015, acumula milhões em dívidas ao fisco do Brasil.

Ronaldinho (na verdade, Ronaldo de Assis Moreira) tem quatro dos 57 imóveis já penhorados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, estado natal do jogador, devido a uma dívida de multa ambiental de 9,5 milhões de reais (2,2 milhões de euros), avançou o jornal Folha de São Paulo.

Além disso, os passaportes brasileiro e espanhol – o qual adquiriu por ter cidadania espanhola – foram também confiscados e o ex-jogador não pode sair do Brasil até que tenha as dívidas, exigidas desde 2012, liquidadas.

A origem do processo deu-se depois de Ronaldinho ter construído, em parceria com o irmão Roberto de Assis Moreira e a Reno Construções e Incorporações, um trapiche – armazém de produtos agrícolas – sem a licença ambiental necessária para intervenção na zona entre o lago Guaíba e a cidade de Porto Alegre, onde o jogador nasceu.

Em causa estão obras da Reno numa área de preservação permanente ambiental que entraram 70 metros no lago (largura equivalente à de um campo de futebol) onde criou uma plataforma de pesca. O Ministério Público chegou a tentar penhorar as contas dos irmãos Assis Moreira, mas, na altura, apenas encontrou 24 reais (5,7 euros).

Além da multa ambiental, Ronaldinho ainda acumula dívidas de 8 milhões de reais (1,8 milhões de euros) em diversos processos municipais. A Folha tentou contactar os irmãos, mas sem sucesso. O juiz responsável, entretanto, adiantou ao jornal que as dívidas já teriam sido negociadas;porém, a prefeitura de Porto Alegre desmentiu essa informação à Folha.

