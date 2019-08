Trump anuncia novas tarifas aos produtos chineses que entram nos Estados Unidos

Na falta de anúncios bilaterais — no decorrer das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos de América —, Trump recorre ao habitual Twitter: a partir de 1 de setembro, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais sobre bens que no total representam o equivalente a 300 mil milhões de dólares. O alvo? Os produtos chineses. A taxa? 10%.

Não haverá produto chinês à venda nos Estados Unidos da América que não tenha sido sujeito a uma taxa adicional na entrada no país. Depois de impor tarifas de 25% sobre o equivalente a 250 mil milhões de dólares, agora Trump impõe mais uma nos produtos que representam 300 mil milhões de dólares. Estes passam a ser taxados a 10% logo à entrada nos Estados Unidos. As duas taxas juntas cobrem o equivalente a mais de 500 mil milhões de dólares em produtos.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019