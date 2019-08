A$AP Rocky libertado da prisão enquanto aguarda sentença por agressão

O rapper norte-americano A$AP Rocky foi libertado, esta sexta-feira, pelo Tribunal de Estocolmo, da prisão onde estava detido desde o início de julho. O tribunal autorizou o músico de 30 anos a sair da Suécia enquanto aguarda a sentença por agressão, que deve ser conhecido a 14 de agosto, segundo a CNN.

Ainda de acordo com o mesmo órgão de comunicação, os procuradores pediram uma pena de prisão de seis meses, mas os juízes discordaram. As duas pessoas que foram acusadas juntamente com Rakim Mayers — nome de baptismo do músico — também saíram em liberdade.

Entretanto, Donald Trump — que já tinha pedido a liberdade do cantor e afirmou estar desiludido com o primeiro-ministro sueco — já reagiu à notícia. “Foi uma semana agitada, anda para casa depressa A$AP”, escreveu o presidente norte-americano, fazendo um trocadilho com o nome artístico do músico.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

A$SAP Rocky foi detido no início de julho após ter sido filmado numa altercação física em Estocolmo. Na altura, a detenção causou polémica, indignando os seus fãs. O cantor e rapper teve de cancelar concertos e declarou-se como inocente, alegando ter agido apenas em sua defesa, após ter sido alegadamente provocado nas ruas de Estocolmo. No Instagram, Rakim Mayers publicou vários vídeos registados no dia da altercação que originou as acusações, nos quais afirmava estar a ser perseguido por dois rapazes que surgiam nas câmaras.

Contudo, o procurador Daniel Suneson disse esta sexta-feira que os três acusados não agiram em defesa própria. “Vemos três pessoas a dar pontapés e a esmurrar uma pessoa deitada”, declarou o procurador em tribunal, citado pela CNN. “No meu ponto de vista, os três deviam ser condenados por agressão”, concluiu.

Segundo a lei da Suécia, a pena máxima para este tipo de crimes são dois anos de prisão. Os três homens disseram em tribunal que aceitariam fazer serviço comunitário, mas Daniel Suneson disse que essa pena não seria uma opção.

Continuar a ler