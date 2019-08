Abuso sexual de menores. Igreja recebeu denúncia sobre padre da diocese de Bragança-Miranda

Faltavam três minutos para a meia-noite quando na quinta-feira à noite, no seu site, a Diocese de Bragança-Miranda anunciava ter recebido uma denúncia de abusos sexuais de menores. O motivo? Esclarecer dúvidas que circulavam entre os membros da diocese.

A denúncia terá sido recebida através de uma carta, enviada por um adulto, que seria menor à data dos abusos sexuais. No seu site, a Diocese não entra em mais detalhes.

“Para esclarecer dúvidas que circulam nalguns meios da Diocese, informamos: há algum tempo, a Diocese recebeu uma queixa, escrita pela eventual vítima, maior de idade, sobre a possível prática de um abuso sexual por parte de um sacerdote da Diocese, numa altura em que a alegada vítima era ainda menor”, lê-se naquele comunicado.

O Observador já contactou a Diocese de Bragança-Miranda e aguarda um comentário oficial.

As últimas recomendações do Papa vão no sentido de que este tipo de denúncias sejam entregues às autoridades competentes, não ficando apenas na esfera da Igreja Católica. Em maio passado, os bispos católicos portugueses comprometeram-se a criar nas suas dioceses instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, padre Manuel Barbosa.

Na prática, estas instâncias serão comissões como a criada recentemente no Patriarcado de Lisboa e que inclui antigos polícias, magistrados, psiquiatras e juristas, detalhou D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. O atual caso de Bragança-Miranda é o primeiro a ser noticiado depois da promessa de criação destas comissões.

Continuar a ler