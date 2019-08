Principal estação ferroviária de Frankfurt reaberta depois de assalto a banco

A principal estação ferroviária de Frankfurt, na Alemanha, esteve encerrada sexta-feira devido a uma operação policial. As autoridades alemães, através de uma publicação no Twitter, informaram que se tratou de um assalto a um banco e que três suspeitos foram detidos, aconselhando as pessoas a evitarem aquela zona. Não há registo de feridos dentro do banco, confirmou também a polícia.

A agência Reuters avançou também que há dois suspeitos em fuga, não se sabendo se fazem, agora, parte dos três suspeitos detidos.

BEENDET #FrankfurtHbf

Die Sperrung des Hauptbahnhofs Frankfurt wurde aufgehoben, der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kann noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen, bis wir alles sortiert haben. https://t.co/4tBcJOx5yG — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 2, 2019

Também a empresa ferroviária Deutsche Bahn explicou no Twitter que a circulação esteve totalmente encerrada, mas que, entretanto, já foi reaberta, podendo haver alguns atrasos e falhas nas próximas horas.

