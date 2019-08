Escritora Clara Macedo Cabral participa em festivais literários na Índia

A escritora Clara Macedo Cabral, autora do romance “A Inglesa e o Marialva”, participa, em setembro, em festivais literários na Índia, numa deslocação organizada pela Embaixada de Portugal em Nova Deli e pelo Centro Cultural Português, foi anunciado esta sexta-feira.

Entre 20 e 22 de setembro, Clara Macedo Cabral vai estar no Festival Literário Internacional de Pune, no qual, entre outras atividades, fará uma comunicação no “European Day” subordinada ao tema “The Thirst and Hunger for Learning and Integration in Cultures Different from ours”.

Em 25 de setembro, a autora tem uma visita agendada ao Departamento de Estudos Germânicos e Românicos da Universidade de Deli, onde também visitará o leitorado português, e, no dia seguinte, de setembro, falará com a imprensa indiana e ainda com editoras e tradutores locais, numa iniciativa organizada pela União Europeia, segundo a Casa das Letras, uma das editoras do grupo LeYa.

No último dia da deslocação à Índia, em 27 de setembro, a autora vai participar no festival “Long Nights of Literature”, no Instituto Cervantes de Nova Deli, local onde vai ler excertos do seu romance “A Inglesa e o Marialva”, que a própria traduziu para inglês.

“A Inglesa e o Marialva” é a história verídica de uma inglesa apaixonada por cavalos que chegou a Portugal nos anos 60 com o sonho de aprender a tourear.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre em Literatura Comparada pela Universidade Nova de Lisboa, Clara Macedo Cabral vive em Londres desde 2005, e colabora com artigos de opinião e crítica literária na imprensa nacional.

Continuar a ler