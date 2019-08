FMI. Ministra espanhola Nadia Calviño abandona a corrida a candidato europeu

A ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, saiu da corrida para ser escolhida como a candidata europeia à presidência do FMI. Estão a decorrer desde as 7h00 desta sexta-feira as votações entre os ministros das Finanças da UE para a designação do candidato europeu à sucessão de Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional.

De acordo com fontes da presidência do governo espanhol, Calviño não vai participar na fase seguinte.

“A Espanha estará sempre disposta a promover o consenso entre os países da União Europeia para eleger uma candidatura comum para a direção do Fundo Monetário Internacional. Para isso, anunciamos que o governo aposta por conseguir um acordo europeu, sem que a ministra da Economia Nadia Calviño participe na seguinte fase”, disseram as mesmas fontes da Moncloa ao El País.

Na quinta-feira, o ministro das Finanças português anunciou no Twitter que não vai a votos para ser o candidato da UE ao FMI, mas Mário Centeno não desistiu da corrida, segundo explicou fonte oficial do Ministério das Finanças ao Observador.

Às 20:01 desta quinta-feira, Mário Centeno anunciou que quer “ajudar a encontrar um consenso” e que, por isso, não vai fazer parte desta fase do processo — a votação que decorre esta sexta-feira. Tal como “em outras decisões importantes da UE, devemos lutar por um terreno comum”, defendeu Mário Centeno. O também presidente do Eurogrupo garantiu na mesma mensagem que se mantém “disponível para trabalhar no sentido de uma solução que seja aceitável para todos”.

Ou seja, o ministro português entende que a votação de sexta-feira “não contribui para encontrar um consenso”. Se não sair uma maioria qualificada, a UE tem de decidir o que quer fazer: ou os ministros europeus avançam para uma nova ronda – eventualmente noutros moldes – ou regressam à escolha do nome com uma solução negociada, caso em que Mário Centeno poderia estar disponível para aceitar a nomeação europeia.

Na corrida estão ainda o holandês Jeroen Dijsselbloem (ex-presidente do Eurogrupo), a búlgara Kristalina Georgieva (diretora executiva no Banco Mundial) e Olli Rehn (governador do Banco da Finlândia). A votação, por e-mail, conta com a participação dos ministros das Finanças europeus e requer uma maioria qualificada. Nas regras europeias, isto significa um cruzamento entre 55% dos votos dos Estados e 65% do correspondente à população europeia. Caso não resulte à primeira, seguem-se rondas adicionais.

