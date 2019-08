Julho a caminho de ser o mês mais quente de sempre na Terra

Julho de 2019 dá passos largos para ser o mês mais quente de sempre na Terra, desde que há registos globais de temperaturas. Até agora, o recorde oficial é de julho de 2016, ano em que a elevação das temperaturas foi explicada pelo fenómeno El Niño. Segundo dados provisórios divulgados pelo serviço de alterações climáticas do Programa Copernicus (C3S) da União Europeia, medidos entre 1 e 29 de julho, tudo aponta para que o recorde seja batido. Os dados finais serão divulgados na segunda-feira, 5 de agosto.

A temperatura média de julho de 2019 está atualmente nos 16,6ºC rivalizando com os 16,67ºC de julho de 2016, e ainda faltam os registos dos últimos dois dias do mês. Segundo Freja Vamborg, cientista do Programa Copernicus, as temperaturas dos últimos 12 meses têm sido muito elevadas e isso é ainda mais preocupante.

“Este mês em particular foi bastante quente, mas para mim esse não é o ponto mais importante. O mais importante é que para além de este ter sido um mês muito quente, os últimos meses também o foram. Todos os meses de 2019 foram muito quentes em comparação com outros anos”, disse Freja Vamborg, citada pela BBC.

Apesar de julho ser tradicionalmente o mês mais quente do planeta, este ano a Terra assistiu a ondas de calor excecionais na Europa, nos Estados Unidos e na Antártida, que fizeram elevar ainda mais as médias.

Na quinta-feira, 1 de agosto, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, voltou a dizer que as alterações climáticas são a grande batalha da humanidade. Falando em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, Guterres disse que apesar de sempre terem existido verões quentes, “este não é o verão da nossa infância”.

“Se não tomarmos medidas sobre as alterações climáticas agora”, disse Guterres, “estes eventos climáticos extremos serão apenas a ponta do icebergue. E esse icebergue está a derreter rapidamente.” A Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU, já declarou oficialmente que este ano assistimos ao mês de junho mais quente de sempre e que julho pode estar a seguir o mesmo caminho.

