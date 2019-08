Justiça quer manter sob proteção mais 1.200 obras de Berardo que não estão no acordo com Estado

Há mais 1.200 obras de arte de Joe Berardo que a Justiça quer manter sob proteção. No total, o tribunal pretende que fiquem sob proteção do Estado mais de 2.100 obras de arte do empresário madeirense, na sequência de arresto no processo interposto pela CGD, BCP e Novo Banco, que pretendem recuperar uma dívida superior a 962 milhões de euros, escreve o Jornal Económico (conteúdo pago).

Segundo as contas do jornal, aproximadamente mil obras estarão no Centro Cultural de Belém, embora apenas 862 integram o acordo do empresário com o Estado. A Justiça teme que as restantes 1.200 obras da Associação Coleção Berardo desapareçam.

“A Justiça já desencadeou diligências para localizar o seu paradeiro e garantir que permanecem em território nacional através do arresto decretado pelo tribunal judicial da comarca de Lisboa no início desta semana”, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. As obras que estão por localizar tratam-se essencialmente de quadros que se pensa estarem espalhados em escritórios e empresas da esfera de Berardo, escreve o jornal.

