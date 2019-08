Linhares da Beira recebe Festival Internacional e Liga Nacional de Parapente

Cerca de 100 pilotos nacionais e estrangeiros são esperados no Festival Internacional e na Liga Nacional de Parapente, que vão decorrer este mês na Aldeia Histórica de Linhares da Beira, em Celorico da Beira, foi esta sexta-feira anunciado.

À semelhança daquilo que aconteceu no ano passado, em que houve uma afluência significativa de participantes, este ano também esperamos a mesma resposta”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, Carlos Ascensão.

O Festival Internacional e a Liga Nacional de Parapente vão decorrer entre os dias 15 e 18 deste mês.

Segundo o autarca de Celorico da Beira, a zona da Aldeia Histórica de Linhares da Beira proporciona “excelentes condições” aos pilotos para a prática do parapente e também para “aqueles que se iniciam nos batismos de voo”. “Pensamos que vão ser dias de um grande sucesso”, acrescenta Carlos Ascensão.

Paulo Coelho, o diretor de prova e também da Escola Aventura de Linhares da Beira e da Escola de Parapente do Clube Vertical, disse à Lusa que a aldeia histórica do concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, “continua a ser o melhor local de escola e de batismos de voo” da região.

Na edição deste ano do Festival Internacional e na prova da Liga Nacional de Parapente são esperados “entre 80 a 100 pilotos nacionais e estrangeiros”, disse o responsável.

Segundo a organização, os eventos desportivos têm três vertentes: Competição A (destinada a pilotos experientes, que vai contar para a Liga Nacional de Parapente), Competição B (para iniciados) e Lazer (para os visitantes que pretendem realizar voos de iniciação em equipamentos bilugar).

A iniciativa é organizada pelo Clube de Voo Livre Vertical e pela Escola Aventura de Linhares da Beira, em colaboração com a Câmara Municipal de Celorico da Beira e com a Junta de Freguesia de Linhares da Beira.

A aldeia de Linhares da Beira, localizada a 820 metros de altitude, a noroeste da Serra da Estrela, oferece boas condições “para a prática de excelência do parapente e dos desportos de montanha”, segundo os promotores. A fonte refere ainda que Linhares da Beira, considerada a “Catedral do Parapente”, “tem vindo a atrair cada vez mais participantes, nacionais e estrangeiros, durante todo o ano e, em especial no verão, transformando esta Aldeia Histórica e de montanha num autêntico postal ilustrado multicolorido”.

