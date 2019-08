Marcelo Rebelo de Sousa promulga diploma que define autonomia e gestão das escolas de turismo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que define o regime de autonomia, administração e gestão das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, de acordo com informação publicada no site da Presidência. O decreto-lei em causa foi aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira.

Com este diploma pretende-se ajustar a estrutura e organização das escolas à missão e realidade atual, respondendo à necessidade acrescida de qualificação de recursos humanos no turismo”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros desta semana.