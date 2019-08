Médico angolano vai dirigir Instituto de Higiene e Medicina Tropical

O médico angolano Filomeno Fortes é o novo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), que pela primeira vez será dirigido por um estrangeiro, divulgou fonte diplomática.

A informação foi avançada, em nota de imprensa, pela Embaixada de Angola em Portugal, na sequência de uma audiência de Filomeno Fortes com o embaixador Carlos Alberto Fonseca.

A missão diplomática destaca, na nota, a eleição “por unanimidade” do médico especialista em doenças tropicais para dirigir o IHMT, bem como o facto de se tratar do primeiro estrangeiro a assumir o cargo.

Professor da Universidade Agostinho Neto, em Angola, Filomeno Fortes é mestre em Saúde Pública, doutorado em Ciências Biomédicas e especialista em malária.

Ao longo da sua carreira exerceu em Angola, entre outros cargos, o de diretor de Saúde de Luanda, Diretor Nacional de Controlo de Epidemias, chefe de Departamento de Controlo de Doenças e diretor do Programa de Controlo da Malária.

Atualmente, coordena o doutoramento em Ciências Biomédicas da Universidade Agostinho Neto, em Luanda.

Faz também parte do Conselho da Federação Internacional de Doenças Tropicais.

A eleição decorreu na quarta-feira, em Lisboa, e foi precedida de um concurso internacional, apresentação pública da proposta de programa para os próximos quatro anos e defesa perante os membros do Conselho do IHMT.

Fundado em 1902, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical dedica-se ao ensino e à investigação da saúde pública, medicina tropical, ciências biomédicas e epidemiologia, com especial incidência na ligação com os países de língua oficial portuguesa.

O instituto tem também um programa de mestrados, doutoramentos e pós-graduações com cerca de 500 alunos, mais de metade dos quais frequentam as aulas à distância e com recurso às tecnologias de informação e comunicação.

A maior parte dos alunos são brasileiros, moçambicanos e angolanos, mas o IHMT tem atualmente estudantes de mais de 20 nacionalidades.

O organismo fornece ainda consultas de medicina tropical e das viagens, tendo, em 2017, feito 11.262 consultas do viajante, 369 consultas de medicina tropical e administrado 21.658 vacinas.

