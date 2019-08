Paredes de Coura: passes gerais esgotados, ainda há bilhetes diários

A organização do Vodafone Paredes de Coura anunciou que os passes gerais para a próxima edição do festival estão esgotados. Já não há assim bilhetes para o conjunto de quatro dias de concertos do evento musical que acontece anualmente na vila localizada no distrito de Viana do Castelo.

A próxima edição do festival de música de Paredes de Coura, um dos mais antigos do país, acontece de 14 a 17 de agosto. Para este ano, a organização anunciou concertos de The National e Julia Jacklin (para o dia 14), Car Seat Headrest e New Order (15), Father John Misty, Spiritualized e Deerhunter (16) e Patti Smith — com a sua banda —, Suede, Mitski e Freddie Gibbs com Madlib (17), entre outros.

Apesar dos passes gerais estarem esgotados, estão ainda “disponíveis” bilhetes diários, anuncia a organização. Estes estão à venda, atualmente, pelo preço de 55 euros.

