Sá Pinto expulso de avião e identificado em Faro depois de discussão com assistente de bordo

Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, foi identificado esta sexta-feira no aeroporto de Faro depois de uma discussão com uma assistente de bordo de um voo da Ryanair para o Porto, que levou à sua expulsão do aparelho, avança a RTP. O treinador estará ainda a ser interrogado.

Segundo o Jornal de Notícias, quando o avião já estava a dirigir-se para a pista, a funcionária pediu ao treinador para colocar o telemóvel em modo de voo e Sá Pinto terá recusado, iniciando-se uma discussão. O comandante do voo, acrescentou o JN, chamou as autoridades e a Polícia de Segurança Pública (PSP) levou o treinador.

Já segundo a RTP, Sá Pinto confirmou o episódio e explicou que a tripulação o impediu de poder esticar as pernas num dos lugares da frente do avião.

Um vídeo, entretanto publicado no Twitter, mostra o momento em que o treinador é retirado do avião por elementos da PSP, ao som de aplausos dos outros passageiros. “Devias ir era algemado”, ouve-se um dos passageiros gritar no momento em que o técnico é retirado.

O campeonato ainda nem começou e o Ricardo Sá Pinto já conseguiu a proeza de ser expulso. Notável! pic.twitter.com/YhGt19tnkk — MasterPT (@MasteringPT) August 2, 2019

Um outro vídeo, entretanto removido do Twitter, mostra Sá Pinto já fora do aparelho, acompanhado por um agente da PSP.

De acordo com a RTP, o avião — que deveria partir às 20h15 — não chegou a descolar de Faro devido à discussão entre Sá Pinto e a hospedeira de bordo. O técnico, recorde-se, regressou esta temporada a Portugal para treinar o Sporting de Braga.

