Zenit contrata brasileiro Malcom ao FC Barcelona por 40 milhões de euros

O Zenit de São Petersburgo anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista brasileiro Malcom, proveniente do FC Barcelona, que alinhará na equipa russa nas próximas cinco temporadas.

Num comunicado, o Zenit informou que chegou a acordo com o clube catalão para a transferência do jogador por 40 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis.

Malcom, de 22 anos, irá receber seis milhões de euros por época, o dobro do que auferem os futebolistas mais bem pagos do plantel, como os internacionais russos Smolov e Dzyuba.

Malcom é um jogador veloz, com poder de remate e de drible. É um futebolista do FC Barcelona e está tudo dito”, comentou o treinador do Zenit, Serguei Semak.