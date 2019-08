Daniel Mestre vence terceira etapa da Volta a Portugal, Gustavo Veloso mantém liderança

O ciclista Daniel Mestre (W52-FC Porto) venceu este sábado ao sprint a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que continua a ser liderada pelo espanhol e companheiro de equipa, Gustavo Veloso.

Mestre completou os 194,1 quilómetros entre Santarém e Castelo Branco em 5:11.37 horas, impondo-se sobre a meta ao francês Clément Russo (Arkéa Samsic) e ao norueguês August Jensen (Israel Cycling Academy), segundo e terceiro posicionados, respetivamente.

Veloso, vencedor da Volta a Portugal em 2014 e 2015, manteve-se no comando da classificação geral, com três segundos de vantagem sobre o espanhol Mikel Aristi (Euskadi-Murias) e oito sobre Mestre, que subiu ao terceiro posto.

No domingo, disputa-se uma das etapas mais emblemáticas da 81.ª edição da prova, na extensão de 145 quilómetros, com partida em Pampilhosa da Serra e chegada na Torre, a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial.

